通緝犯口罩沒戴好被盤查 撂話「跑就是龜兒子」後狂奔

43歲的毒品通緝犯張姓男子在萬華區超商購物被萬華警分局員警盤查，張男口袋中注射針筒，沒想到當警方提問下，張男說出「跑就是龜兒子」後就馬上落跑，被警方追上逮捕，警詢後解送歸案。

警方表示，萬華分局員警本月6日上午7點多時，在康定路一帶超商巡簽，見到張男從超商走出，口到未戴好、形跡可疑，且張男見到警察，眼神閃爍，還加快腳步要離開現場。

員警上前盤查時，張男先是頻頻以各種藉口報上假資料試圖規避，過程中還不慎露出口袋內的注射針筒，當下員警馬上表達要檢測針筒是否有毒品反應，沒想到張男才說「逃跑就是龜兒子」後，就拔腿狂奔。