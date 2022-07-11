搶先公布確診人數及疫苗抵台日期 周玉蔻不起訴確定

名嘴周玉蔻在去年5月中旬全國疫情風聲鶴唳的三級警戒期間，於個人臉書上搶先中央流行疫情指揮中心公布確診人數，並預告疫苗抵台日期，涉嫌洩漏疫情訊息及影響股市，涉犯違反傳染病防治法及證券交易法。台北地檢署上月底將她不起訴，經台灣高檢署駁回北檢再議，周女不起訴確定。

去年5月16日，周玉蔻趕在指揮中心每日固定公布當日肺炎確診人數及相關疫調前，先透過個人臉書發文透露當日確診人數為「207」，還加註評語說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」於是遭民眾告發涉嫌散播不實疫情消息。

同一天和兩天後的5月18日，周女又分別在自己臉書上爆料：「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」雖然周女不久立刻刪除「AZ與莫德納」部分文字，仍遭網友截圖並告發以不實流言影響股市。