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男子駕車自撞台大側門路樹 警方查獲槍彈送辦

中央社／ 台北11日電

35歲陳姓男子昨晚駕車自撞台灣大學側門路樹，校內駐警隊立即通報轄區警方到場處理，竟在車上查到改造手槍和子彈，且沿路共發生7起交通事故，全案依法送辦並追查是否毒駕。

台北市警察局大安分局今天舉行記者會，偵查隊長謝志鑫表示，昨晚11時30分許接獲台大駐警隊通報，復興南路、辛亥路口的學校側門處發生一起汽車自撞事故，立即派轄區羅斯福路派出所員警趕赴現場處理。

警方到場盤查發現，駕車自撞台大校園內路樹的是從事藍領工作的35歲陳男，現場精神恍惚，自稱是服用安眠藥所致，但警方在陳男的汽車副駕駛座驚見放置1把改造手槍、彈夾1個和子彈3顆，立即將他逮捕法辦。

陳男稱剛下班且要駕車返回新北市三重住處，警方追查發現，他駕車自基隆行駛國道1號，隨後於北市內湖往復興南路、辛亥路口停止，沿途共發生7起交通事故，造成7車毀損及1人輕傷。

初步排除陳男酒駕，經查也無幫派背景，但他對於槍彈來源始終模糊其詞，全案詢後依涉違反槍砲彈藥管制條例、公共危險罪、肇事逃逸等罪送辦，同時將持續追查其是否涉及毒駕，以及槍彈來源和有無涉及其他不法事件。

台大

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