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下車受檢K盤掉下來 高雄毒蟲尷尬望警「我剛吸完」
高雄25歲張姓男子在車上拉K，前天深夜0時許被警方攔查，張男配合下車，沒料口袋裡的K盤哐啷掉在地上，員警和張面面相覷。張男看著地上K盤，只好坦承在車上吸毒，警依毒品危害防制條例罪嫌送辦，另採尿送檢，若檢出有毒品反應，將再追加函送毒駕。
鼓山分局表示，前天深夜0時許，中洲派出所長洪任宏、警員葉冠葳執行取締酒後駕車勤務，巡經旗津區旗津二路與瑞竹街口，發現張男轎車忽快忽慢，在路口時見綠燈還不走。
兩名員警見張男形跡可疑上前盤查，張眼神恍惚，還不知道發生什麼事，他配合下車，正好口袋裡的K盤哐啷掉在地上，張抬頭望向兩名員警，兩名員警也看著張男，詢問「這是什麼？」
張眼見賴不過，只好乖乖坦承在車上拉K，剛剛才吸完，沒想到會因緊張，K盤從口袋掉出來。
警方以試劑檢驗K盤內殘渣，呈現三級毒品K他命陽性反應，另張疑似吸毒後駕車，員警採尿送檢，不僅依毒品危害防制條例送辦，若尿液有毒品反應，將再加送一條毒駕罪嫌。
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