慣竊凌晨停車場「試車」 他不鎖門鑰匙又放車上成肥羊

林姓男子曾涉毒品、竊盜案，日前又趁深夜四下無人，從台北市士林區一處停車場偷1輛貨車，開車南下至中壢交流道下棄車逃逸，警方獲報後調閱相關監視器追查，無法依林男特徵鎖定身分，直到鑑識人員介入，在贓車方向盤上採獲林男指紋，才循線查獲林男到案，依法送辦。

警方調查，36歲林男2月25日凌晨4時許獨自在士林區忠誠路二段一處停車場內遊蕩，嘗試開啟數輛汽車，其中1輛貨車車門被突破，林男上車後不久即駕車離開，沿國道一路南下至中壢交流道，下匝道後棄車逃逸。

貨車車主一早發現愛車失竊，立刻報警處理，經通報車籍資料、調閱相關監視器畫面，警方不久就發現林男逃逸路線，桃園警方巡邏時也迅速發現贓車，但因新冠肺炎疫情期間，民眾皆面戴口罩，員警難以辨識犯嫌特徵，案件偵辦進度一度陷入牛步。

直到鑑識人員介入，到棄車現場仔細採證，終於在貨車方向盤上採獲林男指紋，就此鎖定林男身分，5月底循線查獲林男到案。據悉，林男家住桃園市，到案時供稱案發前日到台北市找朋友，凌晨卻沒車錢返家，所以到停車場內「試車」，剛好失竊貨車車門沒鎖，入內翻找後又在遮陽板上尋獲車鑰匙，遂駕車返回桃園。