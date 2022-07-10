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網咖客見臨檢立刻蓋頭趴桌上 台南警逮竊盜通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

暑假期間，台南市警方接連2天在中西區執行威力掃蕩，分別在10處場所實施臨，並在聯外道路強力路檢，查獲遭台南地檢署通緝的許姓竊盜通緝犯，許解送南檢歸案，李姓男子則持有K他命0.33公克也落網，警詢後函送裁罰。

在威力臨檢當中，警方9日清晨零點在西門路某網咖店，發現許姓男子（43歲）一見到警方入內即將將外套帽T戴上，並假裝於桌上睡覺休息。怪異舉動難逃警方法眼，經警趨前檢查還意圖謊報他人身分，但為海安所副所長高德陵一眼認出。

原來許於7月涉嫌竊盜案為台南地方檢察署發布通緝在逃，還涉嫌6月在市警二分局博愛所轄內青年路及南門路等2家飲食店，以購買便當及炭烤地瓜趁店員分心之際，徒手竊取商家櫃台上所擺放愛心零錢捐款箱，並得手2000元，特徵為高德陵記在腦海，一眼認出真實身分，當場為員警逮捕歸案。

路檢勤務，警方分別在民生路及永華路採口袋型強勢路檢，南門所副所長邱漢文率員於8日11點20分，在民生路段路檢時，發現李姓男駕駛（26歲）駕車經過路檢點，不料四個路口都有警力部署，竟轉彎後停在路旁。

員警上前盤檢時，李神情慌張，車內散發出毒品臭味，在警方詳細檢查後在車子的中央扶手處發現1包K他命毒品包(0.33公克)，李經員警帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，因K他命未達5公克，警方依毒品防制條例函送行政裁罰。

暑假期間，台南市警二分局在PUB執行擴大臨檢。記者黃宣翰／翻攝
暑假期間，台南市警二分局在PUB執行擴大臨檢。記者黃宣翰／翻攝
許姓男子涉嫌偷取店家愛心箱，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
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