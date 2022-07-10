屏東青春專案聯合稽查 3件娛樂業員工未打3劑也未造冊

屏東警方聯合縣府城鄉發展處等單位，9日執行青春專案聯合稽查，此次專案臨檢以德州撲克等娛樂場所為重點，查獲3件娛樂場所員工未打3劑疫苗及施打疫苗未造冊案，將送縣府衛生局裁罰。

警方表示，今年青春專案有五大工作重點，包括防制少年接觸新興毒品、參與詐欺集團或擔任車手、涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博、深夜留連不當場所等偏差行為，以及避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布。因疫情趨緩，店家陸續正常營業，今年擴大臨檢特別將桌遊主題店納入。