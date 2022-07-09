華航旅客機上咆哮、脫衣 航警：依法裁罰後由家屬帶回

中華航空CI-221班次飛機今午自日本羽田機場返台，途中乘客楊姓男子突情緒失控，大聲咆哮、踢踹座位並脫外衣褲，空服員及其他乘客見狀將其壓制，以衣物、毛毯綑綁住楊男，楊情緒才逐漸回穩，飛機落地航警介入後依民用航空法裁罰楊男，後續由家屬帶回。

航警局台北分局表示，該班機下午4時35分落地，員警到場介入時，27歲楊男已被眾人壓制綑綁，情緒回穩，經帶返偵詢，楊男稱其因在日本求學時受挫，導致情緒失控，才會在航途中發生大叫、脫去衣褲等脫序行為。