華航旅客機上咆哮、脫衣 航警：依法裁罰後由家屬帶回
中華航空CI-221班次飛機今午自日本羽田機場返台，途中乘客楊姓男子突情緒失控，大聲咆哮、踢踹座位並脫外衣褲，空服員及其他乘客見狀將其壓制，以衣物、毛毯綑綁住楊男，楊情緒才逐漸回穩，飛機落地航警介入後依民用航空法裁罰楊男，後續由家屬帶回。
航警局台北分局表示，該班機下午4時35分落地，員警到場介入時，27歲楊男已被眾人壓制綑綁，情緒回穩，經帶返偵詢，楊男稱其因在日本求學時受挫，導致情緒失控，才會在航途中發生大叫、脫去衣褲等脫序行為。
警方說，民航法第119-2條規定，不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示者，處3萬元至15萬元罰鍰，警詢後通知楊男家屬到案，依法裁罰後楊男已由家屬帶回。
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