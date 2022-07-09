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查獲巨額毒品走私 桃園地檢署起訴梁姓主嫌等13人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園地檢署去年指揮刑事局等單位，查獲可製作K毒的先驅原料第四級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」701公斤，市價超過15億元，寫下查緝毒品新紀錄。檢察官日前將被告梁姓主嫌等13人，依涉嫌毒品危害防制條例運毒等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，梁姓主嫌綽號「黑哥」任職報關行專業經理人，王姓男子2020年10月底就為梁做貨運工作，與另外分別在其他報關行和華儲上班的其他人，從2020年11月下旬前後，利用王男凌晨到海關載送進口貨物，換貼已經出艙的貨物條碼，降低海關抽檢機會，還另外事先準備「菜底貨物」調包真正的毒品，讓海關抽檢時都是正常貨品，每趟參與調包的人，可以獲得數萬元酬勞。

檢方指出，海關如果認為這批貨品有異，會要求業者配合查驗，通知其他工作人員準備打開貨櫃查驗，此時報關和華儲、物流人員會知道要抽驗哪個貨櫃，於是事先準備好與要查驗的毒品包裹外觀一樣的貨品，調包成查驗品，層層掩護下讓海關查不到毒品。

檢警掌握確切線索和具體事證後，發動3次搜索行動，成功逮捕犯罪集團梁姓金主和運毒司機、報關行、物流及倉儲等同夥，瓦解犯罪組織。

桃園地檢署起訴13人涉嫌走私巨額毒品。圖／桃園地檢署臉書
桃園地檢署起訴13人涉嫌走私巨額毒品。圖／桃園地檢署臉書

毒品 海關

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