男邊跑邊丟毒辯「在運動」 北市警鷹眼識破逮毒犯

台北市松山警分局員警近日深夜巡邏時，在一間超商外發現李姓男子神色緊張，一見警車即拔腿逃跑，遂追上前盤查，李男雖辯稱「只是在運動」，但員警眼尖發現李男跑步過程將口袋中菸盒丟至路邊汽車車底，經進一步檢驗，確認菸盒內結晶體是毒品安非他命，當場依法將李男逮捕送辦。

警方調查，44歲李男家住內湖區，7月5日深夜卻在松山區民生東路五段巷內遊蕩，轄區三民派出所員警當晚巡邏時，在超商外遇見李男，發現李男一見警車出現就神情緊張，拔腿逃跑，員警立刻駕車追隨，並下車盤查。

員警追上李男，問「你跑什麼跑？你的菸盒掉了」，李男則回應「我只是在運動」，否認掉在車底的菸盒是她所持有，但李丟棄菸盒並將菸盒踢進車底的行為都員警目擊，他啞口無言，只好配合員警盤查；經員警已試劑檢驗，該菸盒內出現的結晶體成毒品陽性反應，是毒品安非他命（約0.56公克），警方當場依法逮捕李男，查扣毒品，返所偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。