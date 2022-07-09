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小吃部暗夜聚眾鬥毆槍響 彰化警逮3嫌追查

中央社／ 彰化縣9日電

彰化秀水鄉一家小吃部昨晚發生鬥毆案，5人闖進包廂毆傷3人，還傳出槍響，警方漏夜緝捕陳姓主嫌等3人，並起獲1把道具槍，不過犯嫌、被害人對案情都避重就輕，警持續追查。

5名男子昨晚持棍棒闖進秀水鄉安溪村一家小吃部毆打3人，過程還有槍響，場面混亂，嚇得店家和其他客人趕緊報案，彰化縣警察局鹿港分局獲報，立即清查涉案犯嫌身分，不過遭毆被害人都不願提告，警方懷疑案情不單純，持續釐清、緝捕犯嫌。

鹿港分局今天發布訊息表示，5名犯嫌持道具槍擊發2槍，這把槍械初步勘驗無殺傷力，是發出聲響的操作槍。

鹿港分局長郭志豪接受媒體聯訪說，犯嫌稱與包廂客人有糾紛，持棍棒毆打導致2人頭部受傷、1人手部受傷，都無生命危險，犯嫌打人後還在場開槍警告，警方漏夜偵辦帶回陳男等3名犯嫌並起獲1把道具槍。

有關鬥毆原因，郭志豪表示，犯嫌及3名被害人都不願詳細說明，犯嫌僅供稱有糾紛，警方會持續追查幕後隱情；現場鑑識發現2枚彈殼，不排除犯嫌開2槍以上，全案報請彰化地檢署指揮偵辦，朝涉犯刑法傷害、恐嚇、妨害秩序等罪嫌持續擴大偵辦。

鹿港 小吃

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