快訊

百萬網紅分享合照卻遭出征 柯文哲親自留言致歉

史上最苦命高三生 新課綱白老鼠提前體驗社會現實

劉亮佐曬貼臉父女照 曝奶爸生活「夾縫中補眠」：還在適應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化小吃部鬥毆響槍聲警逮3嫌 被害人卻不提告疑點多

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化秀水鄉昨晚一家小吃店發生鬥毆，還疑似發生槍響，3名被害人毆打成傷，被送醫救治，目前沒有生命危險，警方連夜偵辦，今早帶回3名嫌犯，並起獲犯案用道具槍，全案偵訊後將依妨害秩序、恐嚇、傷害及殺人未遂罪等持續偵辦。

鹿港警分局調查，這起打群架事件發生在1間有女陪侍的小吃部，當時有5名男子持棍棒進入店家包廂內，將3名正在喝酒吃飯的男子打傷，過程中還有人持無殺傷力，可發出聲響的道具槍開了2槍後隨即離去，導致3名男子分別有手腳、頭部撕裂傷送往醫救治，警方偵辦後鎖定其中3人，循線通知到案，另2人在逃。

鹿港警分局長郭志豪說，到案的3名男子表示與被害人生糾紛，被打的3人表示都對彼此不認識，也不願提出告訴，顯然避重就輕，還有諸多疑點要釐清，揪出背後幕後人士；現場有採集到2枚彈殼，不過懷疑現場不只開2槍，警方將持續偵案。

彰化秀水鄉小吃部昨晚驚傳鬥毆，還發出聲響，警今將3名涉嫌動手的男子通知到案移送法辦。記者林敬家／翻攝
彰化秀水鄉小吃部昨晚驚傳鬥毆，還發出聲響，警今將3名涉嫌動手的男子通知到案移送法辦。記者林敬家／翻攝

鹿港 小吃 港警

延伸閱讀

拖板車拉倒交通號誌 彰化溪湖糖廠搶修小火車線路

彰化尋味！ 貓鼠三寶搭滷豬腳超驚艷 百年老店經典美味「貓鼠麵」

彰化鐵皮屋設20台挖礦機竊電 男子判賠165萬元

彰化和線路一條路2速限 守法駕駛被當龜速車按喇叭

相關新聞

網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌 警抓到剛畢業無業男

日本前首相安倍晉三遭槍殺引發國際震驚，警方才擔心會不會引起模仿效應，就發現台灣也有人放話「想殺蔡英文」；警方網路巡邏發現...

安倍晉三遭槍殺 NPA署長室貼文「立即反應」基層炸鍋

日本前首相安倍晉三昨被槍殺身亡，我國警政署臉書專頁「NPA署長室」，昨下午以「立即反應！」貼文，「因應日本前首相安倍晉三...

彰化小吃部鬥毆響槍聲警逮3嫌 被害人卻不提告疑點多

彰化秀水鄉昨晚一家小吃店發生鬥毆，還疑似發生槍響，3名被害人毆打成傷，被送醫救治，目前沒有生命危險，警方連夜偵辦，今早帶...

新北中、永和深夜槍響 少年赴2處店家開槍後投案

新北市中和與永和地區昨天深夜有槍響，一名未成年少年涉嫌持槍向中和秀朗路3段與永和環河東路2段的店家鐵門開槍後投案，警方表...

影／未成年槍手先後朝茶行當鋪開槍後投案 疑幫派糾紛

14歲羅姓槍手昨深夜先後朝新北市中和區茶行及永和區當鋪共連開6槍後，隨即攜槍至派出所投案，顯然是受人教唆指使，到案後對槍...

台南警直搗藥頭住處 口罩、手套戴好戴滿怕針扎

台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品案溯源，歷經4個月埋伏及蒐證，昨天分赴東、關廟及仁德區等地搜索，帶回30歲張姓藥頭及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。