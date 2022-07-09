彰化小吃部鬥毆響槍聲警逮3嫌 被害人卻不提告疑點多

彰化秀水鄉昨晚一家小吃店發生鬥毆，還疑似發生槍響，3名被害人毆打成傷，被送醫救治，目前沒有生命危險，警方連夜偵辦，今早帶回3名嫌犯，並起獲犯案用道具槍，全案偵訊後將依妨害秩序、恐嚇、傷害及殺人未遂罪等持續偵辦。

鹿港警分局調查，這起打群架事件發生在1間有女陪侍的小吃部，當時有5名男子持棍棒進入店家包廂內，將3名正在喝酒吃飯的男子打傷，過程中還有人持無殺傷力，可發出聲響的道具槍開了2槍後隨即離去，導致3名男子分別有手腳、頭部撕裂傷送往醫救治，警方偵辦後鎖定其中3人，循線通知到案，另2人在逃。