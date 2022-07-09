網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌 警抓到剛畢業無業男

日本前首相安倍晉三遭槍殺引發國際震驚，警方才擔心會不會引起模仿效應，就發現台灣也有人放話「想殺蔡英文」；警方網路巡邏發現立即跨區合作追查，台南警方昨晚在永康區找到留言的21歲陳姓男子，在他身上及處所都沒有發現爆裂物或任何槍炮彈藥刀械等可能危害工具。

陳姓嫌犯大學剛畢業目前無業；他說，只是對政治現況還有蔡英文不滿，留言發洩一下。警方訊後依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦，並責請家長多加注意與輔導。

網路論壇Ptt網友昨於八卦版文章「[新聞] 刺殺安倍晉三嫌犯認了!對前首相不滿想開槍」內留言：「是我也想槍斃蔡英文」。苗栗縣警察局於網路巡邏發現此驚人留言，迅速通報刑事警察局、台南市警局協助追查。

永康分局表示，昨晚7點左右找到涉案陳姓犯嫌，確認他的手機有相關留言，5小時內迅速釐清真相，化解一場緊張維安事件。

永康警方表示，專案人員接獲上述危安情資，迅速啟動調查，同時立即將涉案當事人查獲到案，經員警到場並會同家屬未發現有相關犯案工具與跡證，排除有製造或實施的可能性；陳嫌也主動交付手機且坦承在網路上留言，雖初步排除有實際犯案動機可能，但因其個人言論已在網路瘋傳，又加上日本前首相安倍晉三遭槍殺事件，已挑動台灣國安單位之安維神經，經永康警偵處後移送檢方偵辦。