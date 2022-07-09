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新北中、永和深夜槍響 少年赴2處店家開槍後投案
新北市中和與永和地區昨天深夜有槍響，一名未成年少年涉嫌持槍向中和秀朗路3段與永和環河東路2段的店家鐵門開槍後投案，警方表示，懷疑少年是遭人教唆犯案，已開始深入偵辦。
警方今天發布訊息指出，中和區秀朗路3段某店家於昨天深夜11時34分遭人於店家鐵門上開槍，中和警方獲報到場封鎖蒐證，在現場查到3枚彈殼。
隨後11時45分，永和警方也接獲通報，永和區環河東路2段某店家遭人開槍，警方到場蒐證時發現嫌犯一樣開3槍，但僅造成鐵門上2處彈孔，因為其中一發是啞彈。
警方表示，經調閱監視畫面，涉嫌開槍的少年是搭乘計程車前往2處犯案後，約於今天凌晨持槍到中和分局安平派出所投案。
由於少年在接受警方訊問時，都對相關案情表示不知情，且未說明犯案槍枝來源，因此，警方懷疑少年槍手是受他人教唆犯案，已報請由新北市警察局刑事警察大隊統合中和及永和分局共組專案小組，深入偵辦以釐清全案案情及犯案動機。
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