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影／未成年槍手先後朝茶行當鋪開槍後投案 疑幫派糾紛
14歲羅姓槍手昨深夜先後朝新北市中和區茶行及永和區當鋪共連開6槍後，隨即攜槍至派出所投案，顯然是受人教唆指使，到案後對槍枝來源及相關情均模糊以對，不願交待清楚，不排除幕後疑因幫派糾紛引起。新北市刑大與中、永和警方正持續追查幕後操縱者及動機，也憂心後續再起另一波報復性衝突。
中和警方昨晚11時33分獲報，中和區秀朗路3段一間茶行遭人開槍，警方到場時開槍者已早一步搭計程車逃逸，地上留有3枚彈殼，車行鐵捲門上有3個明顯彈孔，漏夜封鎖現場採證。
昨晚11時45分，永和警方也獲報，永和區環河東路二段一間當鋪遭人開槍，警方在現場當鋪鐵門上留有2處彈孔，警方調閱監視器發現槍手朝當鋪連開3槍，但有1發未擊發啞彈。
槍手羅姓少年在永和開完槍後，隨即攜帶一把只剩空槍的金牛座改造90手槍，搭計程車前往中和警分局安平派出所投案，投案後對為何朝車行及當鋪開槍，相關案情均推稱不知情，連槍枝來源也推給已過世長輩所留。
據了解，永和遭開槍當鋪平日從事汽車借貸放款，今年5月間，曾因一輛價值300萬元休旅車借款起糾紛，曾遭車主上門潑漆恐嚇，全案目前已由永和警方成立專案小組偵辦中。
中和遭開槍的茶行，據了解，實際上幕後疑為四海幫海巨堂成員聚集場所，不排這起連續槍擊案，與幫派糾紛有關連，新北市刑大與中、永和警方正持續追查幕後操縱者及動機，也憂心後續再起另一波報復性衝突。
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