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台南警直搗藥頭住處 口罩、手套戴好戴滿怕針扎

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品案溯源，歷經4個月埋伏及蒐證，昨天分赴東、關廟及仁德區等地搜索，帶回30歲張姓藥頭及3名藥腳共4人到案，查獲安毒3包及分裝袋等物，警方在張住處搜索時，發現使用過的針筒隨意棄置，小心翼翼擔心遭針扎，事後清消一番。

案經報請檢方指揮，偵查隊兵分多路，前往張男住處，以及34歲黃姓男子、25歲高姓男子及28歲楊姓男子等3名藥腳住處，將張等4人帶回調查，並查扣安非他命3包(重1.63公克)、安非他命吸食器、針筒、電子磅秤及毒品分裝袋等證物。

警方發現張男住處生活環境一片狼籍，使用過針筒隨意棄置房內，不敢掉以輕心，執勤中戴口罩、手套外，搜索後也即全面清消，就怕有任何的閃失。

警詢後，依毒品危害防制條例將張男等4人移送台南地檢署偵辦，其中張男經檢察官諭令5萬元交保候傳。

警方發現張男住處生活環境一片狼籍，使用過針筒隨意棄置房內，不敢掉以輕心，執勤中戴口罩、手套外，搜索後也即全面清消，就怕有任何的閃失。記者邵心杰／翻攝
警方發現張男住處生活環境一片狼籍，使用過針筒隨意棄置房內，不敢掉以輕心，執勤中戴口罩、手套外，搜索後也即全面清消，就怕有任何的閃失。記者邵心杰／翻攝
警方在張男住處等地查扣安非他命3包、安非他命吸食器、針筒、電子磅秤及毒品分裝袋等證物。記者邵心杰／翻攝
警方在張男住處等地查扣安非他命3包、安非他命吸食器、針筒、電子磅秤及毒品分裝袋等證物。記者邵心杰／翻攝

毒品 台南 口罩

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