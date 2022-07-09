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安倍晉三遭槍殺 NPA署長室貼文「立即反應」基層炸鍋
日本前首相安倍晉三昨被槍殺身亡，我國警政署臉書專頁「NPA署長室」，昨下午以「立即反應！」貼文，「因應日本前首相安倍晉三遭槍擊案，將立即通報全國警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務……」，貼文引發基層警炸鍋回應，超過2000則留言，不少認為小編在「蹭」流量，成為近期流量反應最大貼文。
網文留言指，該貼文看起來雖然是關心國際情勢，但基層員警感覺就是在蹭流量；警政署應該先關心國內日前派出所爆炸案；其中譏諷留言「全員停休，前往日本支援 亅有千人按讚，「為何感覺你們在搞基層警察…」 也有近千按讚認同，還有人戲稱「可能是反串文」。
基層員警直言，警政署長室網路貼文或許只是因應時事反應，但「強化特勤、警衛勤務維安，注意各駐台使領館及國際組織安全維護」這些治安維護工作，國內基層員警平都很積極執行，若真的要提醒，只要警政署下令，各單位主管一定會加強戒備執行，透過臉書貼文公布，讓人覺得就是在「蹭流量」、做給上面看。
員警認為，與其透過網路政令宣導「廢文刷存在感」，建議警政署多關心國員警執勤安全、權益，基層應該有的配備是不是都補齊了？派出所發生爆炸案，是否還有哪些細節應該注意防範，基層員警休假、補休夠嗎？如果能夠透過網路和基層員警多溝通，多聽基層反應的意見，應該會有更多正向回響、貼文。
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