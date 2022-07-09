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竹縣警偵破古董竊盜案 追回價值百萬工藝品

中央社／ 新竹縣9日電

新竹縣新豐鄉一處民宅內的大量工藝品日前遭竊，警方展開追查並鎖定陳姓犯嫌等人，昨天在新竹縣、宜蘭縣等地查扣價值逾百萬大量贓物，全案依加重竊盜罪偵辦。

新竹縣政府警察局今天發新聞稿表示，6月底接獲民眾報案，表示其位於新竹縣新豐鄉住處後方倉庫內工藝品等財物遭竊，警方立即成立專案小組追查。

竹縣警刑事警察大隊與少年警察隊展開追查，鎖定陳姓男子等人涉有重嫌，昨天鎖定犯嫌住處執行搜索，再兵分二路至新竹縣新豐鄉地區及宜蘭縣五結鄉搜查，共查扣茶壺、木雕工藝品、陶瓷品、墨寶、檀木及檜木精品共計200多件，總價值超過新台幣100萬元，但仍有少部分物品已遭嫌犯變賣銷贓。

警方表示，此次竊盜案是由熱心鄰居提醒被害人，指他的倉庫近期有不明人士進出，進而發現其珍貴收藏品遭竊後火速報警，全案將陳嫌等人依加重竊盜罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

新竹 警察

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