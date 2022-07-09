影／百包毒咖啡包印江南style 警破獲摩鐵毒趴逮3人

上周六（2日）凌晨，有民眾舉報，新北市蘆洲區中正路一家汽車旅館內有人開毒趴。警方獲報派員前往查察，果在房內查扣190包印有江南style毒咖啡包、k他命，還查獲一名通緝犯，連同另1男1女一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝等罪嫌將3人移送法辦。

據了解，洪姓男子（38歲）因詐欺案件遭桃園地檢署發布通緝，上周六（2日）凌晨，他與陳女（34歲）、江男（35歲）一同來到新北市蘆洲區中正路一家汽車旅館內大開毒趴，不料卻因毒味刺鼻被人檢舉。

蘆洲警分局獲報，由三民派出所長黃俊龍帶隊與警員林衍呈、謝家豪、朱家玄一同前往查察，果然在該房外就聞到濃濃k他命刺鼻味。經入內臨檢，當場在房內桌上查扣190包（毛重712.41公克）毒咖啡包、3包毛重25.7公克k他命、及兩支k他命香菸。

警對3人盤查身分時，赫見洪男被桃園地檢署發布詐欺通緝，連同毒品及陳女、江男一併帶回偵辦。偵詢時，3人坦承吸食和持有，警詢後依毒品、詐欺通緝等罪嫌，將洪男、江男、陳女等3人移送法辦。