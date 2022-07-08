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桃警青春專案大臨檢 邀「模仿鬼才」一圓幼時從警夢

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警局暑期「青春專案」上路一周，今天晚上針對轄內KTV、撞球館等場所擴大臨檢盤查，除查獲67件刑案外，更邀請知名模仿藝人「無尊」擔任一日警察宣導大使，一圓他小時候當警察的夢想。

桃市少年警察隊、各警分局及保安大隊等單位，今組成聯合稽查小組，晚上10時起至轄內KTV、汽車旅館、網咖及撞球場等營業場所臨檢，另也針對周邊道路設置路檢點，擴大臨檢盤查，共查獲販賣毒品12件13人、吸食毒品34件34人、兒少性剝削2件2人、詐欺14件13人、賭博3件5人。

此外少年警察隊還邀請知名模仿藝人「無尊」體驗「一日警察」勤務，一同參與臨檢，並在現場與民眾互動及、主持機智問答，吸引不少人合影留念

無尊表示，自己從小就有正義感，看到警察保護人民安全、逮捕罪犯，當警察一直是自己的夢想職業，今天穿上警察制服果然不自覺肅然起敬，宣導起來更賣力，活潑生動地民眾傳遞有用的法律資訊。

市警局長許錫榮表示，父母在青少年成長階段，時常要擔心孩子受同儕影響而涉入毒品、詐欺等犯罪事件，警方本次動員近400名警力，查緝刑案65件67人，要當父母最堅強的後盾。

市警局指出，少年警察隊另結合國泰人壽資源，規劃「Cheer up！青春狂歡節」系列活動，邀請藝人阿喜、中職樂天桃猿專屬啦啦隊成員與青少年朋友們雲端互動，還有「Go Pro相機」、「Apple Watch手錶」等多項好禮抽獎，請青少年朋友關注警察局及少年警察隊臉書訊息。

藝人「無尊」（中）今擔任桃園警方「一日警察」，至撞球館宣導青少年犯罪預防資訊。圖／市警局提供
藝人「無尊」（中）今擔任桃園警方「一日警察」，至撞球館宣導青少年犯罪預防資訊。圖／市警局提供
桃園市警方今晚針對轄內特殊場所擴大臨檢，查獲67件刑案。圖／市警局提供
桃園市警方今晚針對轄內特殊場所擴大臨檢，查獲67件刑案。圖／市警局提供
藝人「無尊」（中）今擔任桃園警方「一日警察」，一圓童年從警夢。圖／市警局提供
藝人「無尊」（中）今擔任桃園警方「一日警察」，一圓童年從警夢。圖／市警局提供
桃園市警局今舉辦擴大臨檢，至撞球館、KTV等特殊場所宣導青少年犯罪預防資訊。圖／市警局提供
桃園市警局今舉辦擴大臨檢，至撞球館、KTV等特殊場所宣導青少年犯罪預防資訊。圖／市警局提供

警察 臨檢

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