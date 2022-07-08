影／通緝男見警追 搭友人車飛車逃至北市仍被逮

新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，一路尾隨追緝至北市西門町，見蘇男跳車逃逸，徒步追捕到案，警方在車內搜出兩組毒品吸食器，警詢後今依法送辦，同車駕駛解姓男子也棄車逃逸無蹤，警方將通知到案說明，以釐清案情。

新北市海山警分局江翠派出所今天清晨5時許，在板橋區四維街發現竊盜通緝犯蘇姓男子（34歲）行蹤，正準備上前攔查，蘇男見狀急忙跳上解姓男子（47歲）所駕駛黑色休旅車，由板橋區長江路2段一路加速，從華江橋往台北市方向逃逸。

江翠所3名員警騎警用機車一路鳴警笛尾隨，並呼叫支援警力協助攔截圍捕，北市萬華警分局西門町派出所巡邏員警也協助追緝至北市西門町成都路峨嵋停車場前，蘇、解二人棄車後分頭逃跑，員警見狀徒步追人，在停車場旁順利逮捕蘇男到案，但開車的解男也棄車躲進停車場內乘亂逃逸無蹤。