快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

影／通緝男見警追 搭友人車飛車逃至北市仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，一路尾隨追緝至北市西門町，見蘇男跳車逃逸，徒步追捕到案，警方在車內搜出兩組毒品吸食器，警詢後今依法送辦，同車駕駛解姓男子也棄車逃逸無蹤，警方將通知到案說明，以釐清案情。

新北市海山警分局江翠派出所今天清晨5時許，在板橋區四維街發現竊盜通緝犯蘇姓男子（34歲）行蹤，正準備上前攔查，蘇男見狀急忙跳上解姓男子（47歲）所駕駛黑色休旅車，由板橋區長江路2段一路加速，從華江橋往台北市方向逃逸。

江翠所3名員警騎警用機車一路鳴警笛尾隨，並呼叫支援警力協助攔截圍捕，北市萬華警分局西門町派出所巡邏員警也協助追緝至北市西門町成都路峨嵋停車場前，蘇、解二人棄車後分頭逃跑，員警見狀徒步追人，在停車場旁順利逮捕蘇男到案，但開車的解男也棄車躲進停車場內乘亂逃逸無蹤。

據了解，蘇男為新北地檢署今年6月發布竊盜通緝犯，需入監服刑7個月，經警方現場執行附帶搜索，於車內查獲毒品吸食器2組，蘇男坦承持有，警詢後今依違反毒品、竊盜案及竊盜通緝罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並將通知解男到案說明，進一步釐清案情。

新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，並在車內起獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝
新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，並在車內起獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝
新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，並在車內起獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝
新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，尾隨追緝至北市西門町，見蘇男棄車逃逸，徒步追捕到案，並在車內起獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝

竊盜 通緝 毒品

延伸閱讀

陳時中參選態勢明朗 綠北市議員憂上演「疫情戰」

蔡炳坤：重視大巨蛋安全 希望中央審查儘速通過

網咖線上對打激烈不知警方環伺 彰化兩通緝犯落網

影／不滿被指口罩沒戴好 捷運車廂爆流血衝突

相關新聞

影／通緝男見警追 搭友人車飛車逃至北市仍被逮

新北警方今晨在板橋區發現竊盜通緝犯蘇男搭上一輛黑色汽車，一路尾隨追緝至北市西門町，見蘇男跳車逃逸，徒步追捕到案，警方在車...

竹聯幫詐騙民眾到柬埔寨 下機被控制行動逼從事詐騙

有竹聯幫背景的李姓男子，在臉書張貼徵才廣告，聲稱到國外從事博弈工作，等到把人騙到柬埔寨後，就拘禁控制強逼從事詐騙，受害民...

安倍中槍 警政署：強化維安、確保警衛萬全

日本前首相安倍晉三遭槍擊，警政署下午指出，為強化特勤、警衛勤務維安，警政署已在今日11時9分，通報全國警察機關，要求各單...

安倍晉三助選遭槍擊 警政署強化各駐台使館維安

日本前首相安倍晉三今天助選遭槍擊。警政署表示，因應安倍晉三遭槍擊案，立即通報全國警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務維...

毒販狡兔4窟換4車警追4月 「444」連莊讓他栽了

高市陳姓男子專門在鳳山、林園一帶販毒，陳生性狡猾，為躲警方查緝，3個月內更換4處藏身地點，狡兔4窟，還連換4車代步，市警...

金髮越南逃逸移工 見警車心虛狂奔 警百米追逐壓制

29歲越南籍逃逸移工，經雇主通報失聯2年，日前搭白牌車行經北市南港區，見到巡邏警車，竟心虛下車拔腿狂奔，警方見狀隨即百米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。