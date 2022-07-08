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安倍中槍 警政署：強化維安、確保警衛萬全

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊，警政署下午指出，為強化特勤、警衛勤務維安，警政署已在今日11時9分，通報全國警察機關，要求各單位應注意各駐台使領館及國際組織安全維護，相關作為說明如下：

一、特種勤務：要求各警察機關加強特種勤務（含禮遇期間的卸任總統、副總統）、行政院長警衛勤務維安工作，確保萬全。

二、安全警衛：針對安全警衛對象（中央政府一級機關院長、副院長、各部會首長、立法委員、直轄市、縣(市)長、議員、特定人士）公開活動或可能發生、遭遇危害狀況的蒞臨場所，要求隨扈提高勤務警覺，強化反應作為，必要時增派警力執行。

三、使領館安全維護：各警察局及保六總隊，就轄內有駐台使領館(機構)及國際組織者，即日起加強安全維護，並與館處保持密切聯繫。

四、各局、總隊對特勤、首長警衛勤務要料敵從寬，制服、便衣交互部署，淨化蒞臨場所、上下車點。

警政署強調，台灣是民主法治的國家，尊重不同意見的表達，但意見表達應遵守法律、保持理性，絕不容許有暴力犯罪或攻擊他人的行為，警方必依現場違法事證依法究辦，貫徹公權力，以維護國內社會秩序安定。

警政署下午指出，已在今日11時9分，通報全國警察機關，要求各單位應注意各駐台使領館及國際組織安全維護。圖／警政署提供
警政署下午指出，已在今日11時9分，通報全國警察機關，要求各單位應注意各駐台使領館及國際組織安全維護。圖／警政署提供

警察 安倍晉三

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