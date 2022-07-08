毒販狡兔4窟換4車警追4月 「444」連莊讓他栽了

高市陳姓男子專門在鳳山、林園一帶販毒，陳生性狡猾，為躲警方查緝，3個月內更換4處藏身地點，狡兔4窟，還連換4車代步，市警局少年隊警方追查4個月，清晨佛曉出擊，趁陳外出買早餐將他逮捕，並起出12包安毒及24包毒咖啡包等物。

高市警局少年隊警方今年3月追查一起毒品案件時，發現居住在鳳山區的陳姓男子(38歲)疑為販毒集團的藥頭，於是派員深入偵查。

警方追查，發現陳男利用Line群組，夥同張姓共犯專門於鳳山、林園、大寮等地區一帶販賣安非他命及毒品咖啡包，陳男為躲避警方追緝，專門挑選電梯大樓藏身，4個月內，連續更換大樓藏身地，每棟大樓地點都距離2、30公里之遠，避免警方查出地緣關係。

警方調查，若下游藥腳叫貨，陳男會和對方相約戶外地點後，再開車送貨，為了怕警方以車追人，連續換了4輛非名車的自小客車代步。

少年隊和鼓山、前鎮及林園警分局合組專案小組，查出陳男落腳在鳳山區立德街一棟大樓，4日清晨佛曉出擊前往現場埋伏，6時許，見陳外出買早餐時，一舉將他逮捕。