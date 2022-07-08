金髮越南逃逸移工 見警車心虛狂奔 警百米追逐壓制

29歲越南籍逃逸移工，經雇主通報失聯2年，日前搭白牌車行經北市南港區，見到巡邏警車，竟心虛下車拔腿狂奔，警方見狀隨即百米競跑，壓制移工，全案由移民署專勤隊收容遣送越南。

南港分局表示，舊莊派出所警員日前巡邏行經南深路，發現前車緩慢行駛形跡可疑，正準備上前攔查時，車輛緊急煞車，一名金髮男子下車慌張拔腿狂奔，警員見狀立即下車追捕，快腳奔跑約百米，成功壓制金髮男子。