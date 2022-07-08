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金髮越南逃逸移工 見警車心虛狂奔 警百米追逐壓制

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

29歲越南籍逃逸移工，經雇主通報失聯2年，日前搭白牌車行經北市南港區，見到巡邏警車，竟心虛下車拔腿狂奔，警方見狀隨即百米競跑，壓制移工，全案由移民署專勤隊收容遣送越南。

南港分局表示，舊莊派出所警員日前巡邏行經南深路，發現前車緩慢行駛形跡可疑，正準備上前攔查時，車輛緊急煞車，一名金髮男子下車慌張拔腿狂奔，警員見狀立即下車追捕，快腳奔跑約百米，成功壓制金髮男子。

警方查出，金髮男子是逃逸越南籍移工，2019年到台灣工作，2020年雇主通報失聯，迄今逾期居留超過2年。移工聲稱，2年來打零工維生，原本是搭車要回到新北市的租屋處，沒想到路上看到警車，怕被抓送回越南，才會下車逃跑。全案依違反入出國移民法，由移民署台北市專勤隊收容，規定遣送回越南。

著藍色上衣的越南移工見警車，隨即下車拔腿狂奔。記者蕭雅娟／翻攝
著藍色上衣的越南移工見警車，隨即下車拔腿狂奔。記者蕭雅娟／翻攝
舊莊派出所警員日前巡邏行經南深路，發現男子可疑奔跑，快腳飛奔追捕。記者蕭雅娟／翻攝
舊莊派出所警員日前巡邏行經南深路，發現男子可疑奔跑，快腳飛奔追捕。記者蕭雅娟／翻攝
金髮藍上衣的移工遭警方壓制在地，查出逾期居留後依規定由移民署專勤隊遣送。
金髮藍上衣的移工遭警方壓制在地，查出逾期居留後依規定由移民署專勤隊遣送。

越南 移民署

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