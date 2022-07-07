快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張600元交通罰單露餡 警追出女通緝犯藏身處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名王姓女子因毒品案5月下旬遭高雄地檢署通緝，左營警分局啟文派出所警員邱彥如得知王女已搬離舊址，追查資料時，意外發現王女在5月初曾繳交一張違規左轉的600元罰單，循線查出王女落腳在楠梓區，將她逮捕歸案。

警方指出，34歲的王姓女子有詐欺、過失傷害及11項毒品前科，今年5月23日因毒品案遭高雄地檢通緝。由於王女是啟文派出所轄區的毒品治安顧慮人口，警員邱彥儒經常注意她的動態，但王女去年突然搬離左營區後，渺無音訊，

邱員發現王女5月被通緝後，試著查詢王女處所，只發現王女將戶籍登記在左營戶政事務所，未留下任何聯絡方式，正當苦於無法查出王女行蹤時，突然發現一筆王女繳交「未依兩段式左轉」的600元交通罰單資料，罰單上登記的車籍地址在楠梓區德賢街。

邱員於是前往探訪，果然發現王女進出屋子的蹤影，5日前往該處逮人，王女落網聲稱，因戶籍寄放在戶政事務所，因居無定所，常換住處，因此未收到法院通知，不知自己被通緝，加上今年4月，家裡長輩過世，需處理後事，並非故意不去高雄地檢署報到；警詢後，被警方依法解送歸案。

高雄王姓女子因毒品案遭通緝，警方憑她繳交的交通罰單查出她的落腳處，將她逮捕歸案。記者石秀華／翻攝
高雄王姓女子因毒品案遭通緝，警方憑她繳交的交通罰單查出她的落腳處，將她逮捕歸案。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝 罰單

延伸閱讀

台南犯案後一路向北 公園抽菸露餡被發現是通緝犯

暗夜獨行台南街頭見警閃躲 海洛因毒包露餡被送辦

職業賭場藏霧峰警逮25人 意外查獲逃亡3年通緝犯

影／警查獲霧峰職業賭場 1通緝犯亡命3年因賭意外落網

相關新聞

影／高雄男超商隨機性侵又折返現場 警當街擒狼影片曝光

高雄前天凌晨發生李姓男子在超商隨機性侵女子案，李男案發後逃逸，3小時又折返超商行竊，警網獲報將他逮捕，高雄地檢署依妨害性...

一張600元交通罰單露餡 警追出女通緝犯藏身處

高雄市一名王姓女子因毒品案5月下旬遭高雄地檢署通緝，左營警分局啟文派出所警員邱彥如得知王女已搬離舊址，追查資料時，意外發...

高雄所長查賭曾封「鎮北將軍」 上任3天遇火鍋店開槍

曾拒賭博業者行賄、婉拒提報廉政楷模的新興警分局中正三路派出所所長張順凱，查緝賭場能力不亞於高雄市警局靖紀小組，在北高雄曾...

影／看準使用竊盜不會被押？市刑大蒐證加倍逢還檢押了

台中市汪姓男子遊手好閒，鎖定民眾未拔鑰匙的機車行竊代步，而且深諳類似案件，警方會以函送處理，導致他有恃無恐，犯下多起竊案...

「24小時飲料店」不賣飲料？ 桃警埋伏摩鐵逮販毒男

桃園市桃園警分局執行「青春專案」，掌握許姓男子在通訊軟體經營「24小時飲料店」、實際上卻是散步販毒消息，掌握相關情資後昨...

影／新竹男與父口角失控 派出所引爆炸彈炸斷右手掌

新竹縣新湖警分局新工派出所深夜不平靜，一名於姓男子因想探視與父親同住的女兒遭拒，進而與父引發口角，昨日23時50分許，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。