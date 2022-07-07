一張600元交通罰單露餡 警追出女通緝犯藏身處

高雄市一名王姓女子因毒品案5月下旬遭高雄地檢署通緝，左營警分局啟文派出所警員邱彥如得知王女已搬離舊址，追查資料時，意外發現王女在5月初曾繳交一張違規左轉的600元罰單，循線查出王女落腳在楠梓區，將她逮捕歸案。

警方指出，34歲的王姓女子有詐欺、過失傷害及11項毒品前科，今年5月23日因毒品案遭高雄地檢通緝。由於王女是啟文派出所轄區的毒品治安顧慮人口，警員邱彥儒經常注意她的動態，但王女去年突然搬離左營區後，渺無音訊，

邱員發現王女5月被通緝後，試著查詢王女處所，只發現王女將戶籍登記在左營戶政事務所，未留下任何聯絡方式，正當苦於無法查出王女行蹤時，突然發現一筆王女繳交「未依兩段式左轉」的600元交通罰單資料，罰單上登記的車籍地址在楠梓區德賢街。