快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄男超商隨機性侵又折返現場 警當街擒狼影片曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄前天凌晨發生李姓男子在超商隨機性侵女子案，李男案發後逃逸，3小時又折返超商行竊，警網獲報將他逮捕，高雄地檢署依妨害性自主罪聲押獲准；警方擒狼影片今曝光，李當時從超商奪門而出，2警從後追上，李男出拳攻擊，和警方從馬路右側纏鬥至對街，最後警方噴辣椒水將他制伏。

無業的37歲李姓男子，前天凌晨2時許到鳳山區某家超商購物，見一名女子坐在超商座位區，上前搭訕索取聯絡方式，遭女方拒絕，李竟翻臉，拉扯女方衣服、褲子。

值班的女店員見李男與被害女子拉扯，跑至前方櫃台打電話報警，李竟趁短短1、2分鐘空檔，將手伸入女方下體性侵得逞，直到店內男客人見狀上前制止，李才倉皇逃離現場。

案發3小時後，李男竟大膽重回超商，偷竊口香糖和飲料，當時女店員在派出所作筆錄，值班的店長認出李男是早先在店內性侵女子的犯嫌，通報警方到場將他逮捕，檢方昨訊後向法院聲押獲准。

高雄爆發超商隨機性侵案，引發民眾恐慌，警方為安撫民心，加強各區超商簽巡。

警方當街擒拿李姓嫌犯的影片今也曝光，影片中，只見當時在超商內性侵被害人的李男又折返超商，偷了飲料和口香糖後，值班的店長認出李男是3小時前在店內性侵被害人的色狼，暗中報警，警網因案發當下加強巡邏，剛好抵達超商。

李男見到警方，奪門而出，2名員警從後追出，李男小跑步過馬路，警方尾追約百公尺，趨前將他逮捕，但李男一度抗捕，只見影片中，警方和李男纏鬥，從馬路右側拉扯到左側，警方最後拿出辣椒水朝李男噴灑，李男痛得眼睛睜不開，遭警方制伏壓制在地，支援警網火速趕抵，將李男上銬逮捕送辦。

李姓男子在鳳山區一間超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料，被店長認出報警，警網獲報趕抵，追出超商外，趨前逮李男。圖／讀者提供
李姓男子在鳳山區一間超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料，被店長認出報警，警網獲報趕抵，追出超商外，趨前逮李男。圖／讀者提供
李姓男子前天凌晨在高雄鳳山區超商當眾性侵陌生女子，被警方逮捕後經法院裁定羈押。圖／讀者提供
李姓男子前天凌晨在高雄鳳山區超商當眾性侵陌生女子，被警方逮捕後經法院裁定羈押。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料，警方獲報趕抵，當街逮人，噴辣椒水將李男制伏，支援警網火速趕抵。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料，警方獲報趕抵，當街逮人，噴辣椒水將李男制伏，支援警網火速趕抵。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵女子，3小時後又折返超商偷飲料。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵被害人，又折返現場，警當街擒狼影片畫面曝光。圖／讀者提供
高雄李姓男子在超商隨機性侵被害人，又折返現場，警當街擒狼影片畫面曝光。圖／讀者提供

超商 性侵

延伸閱讀

名師涉性侵10多名女學生仍爽退休 范雲推修法延追溯期

熟女教保員廁所性侵14歲院生2次 二審逆轉判無罪

鳳山超商性侵引發恐慌 藍議員批「高雄變恐懼城市」

男子超商搭訕性侵女客 陳其邁：暴力犯罪零容忍

相關新聞

一張600元交通罰單露餡 警追出女通緝犯藏身處

高雄市一名王姓女子因毒品案5月下旬遭高雄地檢署通緝，左營警分局啟文派出所警員邱彥如得知王女已搬離舊址，追查資料時，意外發...

影／高雄男超商隨機性侵又折返現場 警當街擒狼影片曝光

高雄前天凌晨發生李姓男子在超商隨機性侵女子案，李男案發後逃逸，3小時又折返超商行竊，警網獲報將他逮捕，高雄地檢署依妨害性...

高雄所長查賭曾封「鎮北將軍」 上任3天遇火鍋店開槍

曾拒賭博業者行賄、婉拒提報廉政楷模的新興警分局中正三路派出所所長張順凱，查緝賭場能力不亞於高雄市警局靖紀小組，在北高雄曾...

影／看準使用竊盜不會被押？市刑大蒐證加倍逢還檢押了

台中市汪姓男子遊手好閒，鎖定民眾未拔鑰匙的機車行竊代步，而且深諳類似案件，警方會以函送處理，導致他有恃無恐，犯下多起竊案...

「24小時飲料店」不賣飲料？ 桃警埋伏摩鐵逮販毒男

桃園市桃園警分局執行「青春專案」，掌握許姓男子在通訊軟體經營「24小時飲料店」、實際上卻是散步販毒消息，掌握相關情資後昨...

影／新竹男與父口角失控 派出所引爆炸彈炸斷右手掌

新竹縣新湖警分局新工派出所深夜不平靜，一名於姓男子因想探視與父親同住的女兒遭拒，進而與父引發口角，昨日23時50分許，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。