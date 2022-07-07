影／高雄男超商隨機性侵又折返現場 警當街擒狼影片曝光

高雄前天凌晨發生李姓男子在超商隨機性侵女子案，李男案發後逃逸，3小時又折返超商行竊，警網獲報將他逮捕，高雄地檢署依妨害性自主罪聲押獲准；警方擒狼影片今曝光，李當時從超商奪門而出，2警從後追上，李男出拳攻擊，和警方從馬路右側纏鬥至對街，最後警方噴辣椒水將他制伏。

無業的37歲李姓男子，前天凌晨2時許到鳳山區某家超商購物，見一名女子坐在超商座位區，上前搭訕索取聯絡方式，遭女方拒絕，李竟翻臉，拉扯女方衣服、褲子。

值班的女店員見李男與被害女子拉扯，跑至前方櫃台打電話報警，李竟趁短短1、2分鐘空檔，將手伸入女方下體性侵得逞，直到店內男客人見狀上前制止，李才倉皇逃離現場。

案發3小時後，李男竟大膽重回超商，偷竊口香糖和飲料，當時女店員在派出所作筆錄，值班的店長認出李男是早先在店內性侵女子的犯嫌，通報警方到場將他逮捕，檢方昨訊後向法院聲押獲准。

高雄爆發超商隨機性侵案，引發民眾恐慌，警方為安撫民心，加強各區超商簽巡。

警方當街擒拿李姓嫌犯的影片今也曝光，影片中，只見當時在超商內性侵被害人的李男又折返超商，偷了飲料和口香糖後，值班的店長認出李男是3小時前在店內性侵被害人的色狼，暗中報警，警網因案發當下加強巡邏，剛好抵達超商。