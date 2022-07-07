高雄所長查賭曾封「鎮北將軍」 上任3天遇火鍋店開槍

曾拒賭博業者行賄、婉拒提報廉政楷模的新興警分局中正三路派出所所長張順凱，查緝賭場能力不亞於高雄市警局靖紀小組，在北高雄曾被警界封為「鎮北將軍」，過去遭逮的業者竟在所內掏出10萬元，試圖行賄張被拒絕，今遭判刑；這件大膽在分駐所內行賄的奇葩案件，也因張面對誘因、廉潔自持讓警界提升清廉形象。

現年37歲張順凱，當初受同儕影響，一起投入警職，從警15年，警大畢業後，有4年主管職經驗，曾任湖內警分局湖街派出所所長、阿蓮分駐所副所長、一甲派出所所長、仁武分局督察組警務員、溪埔派出所所長，現為新興分局中正三路派出所警務員兼所長。

張順凱從警期間優異辦案能力，及曾獲大專、中正蟬聯全國柔道冠軍的經歷，讓他鋒芒畢露，加上外型出「重」，更引人注目；張說，警專畢業時，僅70公斤，警大畢業後，因壓力大，作息不正常，又靠吃紓壓才會讓體重失守。

張順凱回顧查緝賭場的趣聞，他曾在2019年在湖內轄區逮捕一名年約70歲的女賭客，當時她癌末化療，即使插著鼻胃管，仍堅持要賭，被逮時還供稱，「因為不賭會感到無聊，唯有透過賭博享受刺激感」，還說，「若現在不賭，過世以後就沒機會」。