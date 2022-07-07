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影／看準使用竊盜不會被押？市刑大蒐證加倍逢還檢押了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市汪姓男子遊手好閒，鎖定民眾未拔鑰匙的機車行竊代步，而且深諳類似案件，警方會以函送處理，導致他有恃無恐，犯下多起竊案，市刑大掌握汪今年已有9次遭送辦紀錄，展開蒐證，上月底發現汪又犯案，循線抓人，檢方以有再犯之虞，1日聲押獲准。

據查，台中市汪姓男子（23歲）有竊盜前科，今年截至6月間，已陸續在東勢、中西東南、太平、豐原等地，鎖定民眾沒拔鑰匙的機車行竊代步，騎到沒油之後，就把機車棄置在路旁，搭乘公車逃逸，民眾報案之後，各轄區分局陸續通知汪到案後，非現行犯，都依函送方式送辦。

汪男認定類似使用竊盜案件，檢方不會聲押，犯案後仍可在外「趴趴走」，有恃無恐，持續犯案，台中市刑大肅竊組、偵三隊在今年4月間發現後，成立專案小組蒐證，發現6月30日，汪又以相同手法在新社區行竊機車，一路騎到中區的網咖。

台中市刑大報請檢察官指揮後，1日收網抓人，並以汪男在此案前，曾犯9案，有反覆實施之虞的證據，一併提供給檢方，作為聲押的證據，也獲得法院採信，裁定羈押，全案擴大清查汪是否涉及其他刑案。

市刑大偵三隊長詹典儒說，分析機車失竊原因，大都因鑰匙未拔而遭順手牽羊，使用後便隨意棄置路旁，民眾停放機車應注意是否將鑰匙拔起，勿將貴重物品放置於置物箱內，以免讓有心人士有機可趁。

詹典儒說，宵小不要心存僥倖，認為微罪不會被羈押，還可以趁機再犯，只要符合羈押條件，市警局都會建請檢察官聲押，宣示在台中犯案，一定「連根拔起」的決心。

台中市汪姓男子在今年迄今已犯下10起機車竊案，市刑大蒐證抓人，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓男子在今年迄今已犯下10起機車竊案，市刑大蒐證抓人，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓男子在今年迄今已犯下10起機車竊案，市刑大蒐證抓人，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓男子在今年迄今已犯下10起機車竊案，市刑大蒐證抓人，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝

台中市 竊盜 檢察官

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