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「24小時飲料店」不賣飲料？ 桃警埋伏摩鐵逮販毒男
桃園市桃園警分局執行「青春專案」，掌握許姓男子在通訊軟體經營「24小時飲料店」、實際上卻是散步販毒消息，掌握相關情資後昨天至一家汽車旅館埋伏，待許男現身立即包圍逮捕，查獲毒品K他命及疑似販毒所得10多萬元，詢後全案依毒品罪嫌移送法辦。
桃園分局中路派出所日前接獲情資，發現許姓男子（30歲）經營微信帳號，自稱經營「24小時飲料店」，並發文散布毒品交易訊息；警方立即組成專案小組偵辦。
警方長期跟監蒐證，發現許男常出沒桃園區大興西路汽車旅館，便派員埋守，昨天20時30分許見他入內準備交易，優勢警力馬上上前包圍逮捕，當場查獲毒品K他命共9小包、重20餘公克，以及疑似販毒所得10餘萬元，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，同時向上溯源偵辦。
7月1日至8月31日是｢111年度暑期青春專案」，桃園分局為避免青少年受誘惑涉足不正當場所，或接觸毒品危害身心健康，加強規劃臨檢掃蕩青少年易涉及毒品、賭博場所，如旅賓館、網咖、麻將撲克、百家樂博弈等，並勸導業者配合警方，不得違法容留青少年。
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