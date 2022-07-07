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影／新竹男與父口角失控 派出所引爆炸彈炸斷右手掌

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣新湖警分局新工派出所深夜不平靜，一名於姓男子因想探視與父親同住的女兒遭拒，進而與父引發口角，昨日23時50分許，於男竟帶著土製炸彈前往派出所求警方協助，未料凌晨2時於男與父親通話，一時情緒不穩引爆炸彈，當場炸斷右手掌，現場血跡斑斑、怵目驚心。

據了解，於男因欲探視和父親同住的3歲幼女，進而與父親爭吵；事後打電話給父親，因其電話號碼遭父封鎖，無法順利聯絡，昨晚23時50分許於男遂前往新工派出所尋求警方協助，身上竟還攜帶土製炸彈。

透過警方代為聯繫，於男最終順利與父親聯繫通話，但在通話過程中一時情緒激動，不慎引爆手中的土製炸彈，一陣轟然巨響後，於男右手掌當場斷裂受傷，緊急送醫截肢搶救；派出所值班台電腦、電話也遭炸毀，現場一片狼藉。

新湖警分局表示，新工所警方曾受理於男家庭案件，經於男表示想探望女兒等語言，警方安撫同時協助撥打電話致電於父，未料通話過程情緒激動，進而引爆手中爆裂物，造成右手掌斷裂受傷，所幸現場員警未受波及，事後隨即將於男送醫搶救。

經查於男有毒品前科，整起事件詳細案發原因，警方持續追查釐清中；全案依妨礙公務、公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖分局呼籲，如遇有家庭事件問題可主動撥打113及110專線，與線上社工員進行討論，如遇有緊急狀況，立即請警方到場提供您保護及協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

於男與父親通話，一時情緒不穩引爆炸彈， 當場炸斷右手掌，送醫截肢搶救。記者王淑君／翻攝
於男與父親通話，一時情緒不穩引爆炸彈， 當場炸斷右手掌，送醫截肢搶救。記者王淑君／翻攝
於男與父親通話過程中一時情緒激動，不慎引爆手中的土製炸彈。記者王淑君／翻攝
於男與父親通話過程中一時情緒激動，不慎引爆手中的土製炸彈。記者王淑君／翻攝
於男不慎引爆手中的土製炸彈，右手掌當場斷裂受傷，緊急送醫截肢搶救。記者王淑君／翻攝
於男不慎引爆手中的土製炸彈，右手掌當場斷裂受傷，緊急送醫截肢搶救。記者王淑君／翻攝
於男與父親通話情緒不穩引爆炸彈，當場炸斷右手掌，現場血跡斑斑。記者王淑君／翻攝
於男與父親通話情緒不穩引爆炸彈，當場炸斷右手掌，現場血跡斑斑。記者王淑君／翻攝

炸彈 新竹

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