鳳山超商性侵引發恐慌 藍議員批「高雄變恐懼城市」

高雄鳳山發生超商隨機性侵案，深夜外出女子在超商遭歹徒脫褲性侵得逞。國民黨高雄市議員李雅靜指出，高雄街頭日前發生街頭槍戰、汽車掉出子彈等「電影場景」，超商性侵駭人聽聞，宜居城市怎會變成恐懼城市，治安不好，錢潮商機都是假的。

鳳山超商性侵案引發地方議論，有網友說「嚇死人了，女孩現在出門應該都要準備辣椒水」。市議員李雅靜指出，高雄不但不缺雞蛋，更不缺子彈，街頭槍戰、汽車掉出子彈，甚至掉出已擊發彈殼，長槍、短槍通通都有，這些不是電影場景，活生生出現在高雄街頭。

李雅靜說，更可惡的是，深夜落單女子在超商遭強行脫褲性侵駭人聽聞，高雄到底是怎麼了，不要只會大內宣說促參620億，勇奪全國之冠，數字多亮麗，預防犯罪才是根本，若只有漂亮數字，沒有良好治安，移居城市會成為恐懼城市，錢潮商機為之卻步，再多大內宣都是假的。