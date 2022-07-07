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鳳山超商性侵引發恐慌 藍議員批「高雄變恐懼城市」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄鳳山發生超商隨機性侵案，深夜外出女子在超商遭歹徒脫褲性侵得逞。國民黨高雄市議員李雅靜指出，高雄街頭日前發生街頭槍戰、汽車掉出子彈等「電影場景」，超商性侵駭人聽聞，宜居城市怎會變成恐懼城市，治安不好，錢潮商機都是假的。

鳳山超商性侵案引發地方議論，有網友說「嚇死人了，女孩現在出門應該都要準備辣椒水」。市議員李雅靜指出，高雄不但不缺雞蛋，更不缺子彈，街頭槍戰、汽車掉出子彈，甚至掉出已擊發彈殼，長槍、短槍通通都有，這些不是電影場景，活生生出現在高雄街頭。

李雅靜說，更可惡的是，深夜落單女子在超商遭強行脫褲性侵駭人聽聞，高雄到底是怎麼了，不要只會大內宣說促參620億，勇奪全國之冠，數字多亮麗，預防犯罪才是根本，若只有漂亮數字，沒有良好治安，移居城市會成為恐懼城市，錢潮商機為之卻步，再多大內宣都是假的。

李雅靜向市長陳其邁喊話說，高雄連續孕育兩位警政署長，治安攸關每位市民的生命財產安全，是重中之重的頭等大事，高雄是警政署長的娘家，千萬別讓署長的娘家蒙羞。

高雄議員李雅靜批高雄變成恐懼城市，連超商都出現駭人聽聞的性侵案。圖／取自李雅靜臉書
高雄議員李雅靜批高雄變成恐懼城市，連超商都出現駭人聽聞的性侵案。圖／取自李雅靜臉書

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