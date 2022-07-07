聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳳山超商性侵引發恐慌 藍議員批「高雄變恐懼城市」
高雄鳳山發生超商隨機性侵案，深夜外出女子在超商遭歹徒脫褲性侵得逞。國民黨高雄市議員李雅靜指出，高雄街頭日前發生街頭槍戰、汽車掉出子彈等「電影場景」，超商性侵駭人聽聞，宜居城市怎會變成恐懼城市，治安不好，錢潮商機都是假的。
鳳山超商性侵案引發地方議論，有網友說「嚇死人了，女孩現在出門應該都要準備辣椒水」。市議員李雅靜指出，高雄不但不缺雞蛋，更不缺子彈，街頭槍戰、汽車掉出子彈，甚至掉出已擊發彈殼，長槍、短槍通通都有，這些不是電影場景，活生生出現在高雄街頭。
李雅靜說，更可惡的是，深夜落單女子在超商遭強行脫褲性侵駭人聽聞，高雄到底是怎麼了，不要只會大內宣說促參620億，勇奪全國之冠，數字多亮麗，預防犯罪才是根本，若只有漂亮數字，沒有良好治安，移居城市會成為恐懼城市，錢潮商機為之卻步，再多大內宣都是假的。
李雅靜向市長陳其邁喊話說，高雄連續孕育兩位警政署長，治安攸關每位市民的生命財產安全，是重中之重的頭等大事，高雄是警政署長的娘家，千萬別讓署長的娘家蒙羞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言