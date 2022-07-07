拘提男子遭家屬指控執法過當 警方提拱密錄器打臉

台東1名林姓男子疑因涉毒品案件，昨晚警方持法院拘票到林男住家拘提到案，未料，雙方發生拉扯，員警基於安全朝林男噴辣椒水並上銬，過程中有員警拿警棍打向林男，讓林男家屬質疑警方執法過當。不過，警方拿出密錄器打臉家屬，表示依法執勤。

台東警分局副分局長林慶村說，林嫌在拘提過程中，非常不配合，情緒失控，先用手肘攻擊1名員警，造成該員眼鏡被打飛，還口出五字經，企圖用安全帽攻擊，基於安全，現場支援警力見狀，才使用辣椒水和警棍將情緒失控的林嫌制服，且都有密錄器佐證。

據了解，林姓男子疑因涉毒品案件，警方昨晚持法院拘票前往林男位於市區中華路二段住家執行拘提到案，未料，員警與林男對談中即發生拉扯動作，警方見林一直不配合，拿辣椒水往林臉上噴灑後，再將其銬上手銬，林經救護人員檢查後無大礙，帶返派出所製作筆錄，全案依妨害公務等罪嫌移送地檢署偵辦。