身帶「前途似錦」小紅毒包 男子遇警諸事不順被送辦

23歲林姓男子今天清晨4時許騎車經台南市中正路與康樂街口，車身搖晃且車速緩慢，經巡邏員警攔下盤檢，在他打開皮夾時，發現內藏放有1包K他命顆粒型毒品包，包裝竟印有「前途似錦、諸事順遂」誇張文字，將他帶回驗尿呈現陽性反應，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台南市警第二分局中正派出所警員楊宇澤等人盤檢時，發現林男神情緊張、言詞吞吐，請他出示駕照及行車執照等證件，眼尖發現他打開皮夾時，裡頭藏放有一包白色顆粒塑膠包，且匆忙遮掩欲閃避警方檢查。

警方發現這包3公克重K他命顆粒型毒品包，外觀包裝竟印有「前途似錦、諸事順遂」的誇張文字，將他帶返所實施毒品及尿液檢驗，均呈現K他命毒品反應，這才心不甘情不願的坦承吸毒。最後，警方將他依毒品危害防制條例將他移送法辦外，後續並將追查毒品來源。

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