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淨化選前風氣 雲林縣檢警掃蕩3大暴力犯罪集團

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

臺灣雲林地方檢察署與雲林縣警察局今年6月28日至7月4日，掃黑專案行動成果豐碩，共動員120名警力、聲請核發8張搜索票及19張拘票，在斗六、北港、虎尾等3個分局區檢肅瓦解3個暴力犯罪集團，查獲犯嫌25人，淨化選前縣內治安，約制不法幫派活動及氣燄。

斗六分局表示，暴力犯罪集團以宋姓主嫌及共犯5人成立非法地下錢莊借貸予民眾，借貸之利息高達月息15%、年息180%，如遇有借貸者逾期還款時，以暴力脅迫方式加倍收回本金，從中獲取高額不法利益，嚴重危害社會治安，全案移送雲林地檢署偵辦。

北港分局表示，何姓主嫌及共犯9人成立暴力犯罪集團，吸引及招攬地方年輕人參與賭博，經營網路賭場並向被害人催收賭債，遇無力償還被害人躲避情形，則以言詞恐嚇、毀損、毆打、丟擲疑似爆裂物及持槍威脅等暴力脅迫方式，迫使被害人或其家人代為清償，全案移送雲林地檢署偵辦。

虎尾分局表示，李姓主嫌擁槍自重，與共犯8人共組暴力犯罪集團，平日聚眾手下參與鬥毆，欺壓善良，經營地下錢莊放款高利貸及販賣毒品咖啡包牟利，涉犯強押被害人上車簽本票等暴力討債行為，全案移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局局長李謀旺表示，今年地方公職人員選舉將近，為淨化選前治安，將持續強化掃蕩各類犯罪，穩定縣內治安，並呼籲民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

為淨化選前風氣，雲林縣檢警掃蕩斗六、北港、虎尾分局區3大暴力犯罪集團。圖／雲林縣警局提供
為淨化選前風氣，雲林縣檢警掃蕩斗六、北港、虎尾分局區3大暴力犯罪集團。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光說明暴力犯罪集團使用工具。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光說明暴力犯罪集團使用工具。圖／雲林縣警局提供

雲林 警察 地下錢莊

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