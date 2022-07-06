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警夜衝大園區天九牌職業賭場 54人玩正嗨被破門傻眼
桃園市大園區一處鐵皮屋遭檢舉經營賭場，經警方多日監控蒐證，今凌晨出動30名警力攻堅，當場逮負責人、工作人員及賭客共54人，查扣頭金及賭資現金8萬餘元、籌碼498萬餘元，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。
大園分局指出，這間地下賭場藏身沙崙地區一處鐵皮屋內，周邊人口房屋稀疏、地點隱蔽，外人難以察覺，警方日前接獲情資後，經多日監控蒐證，發現確實常有不明人車出入，十分可疑。
警方向法院聲請核發搜索票後，今天凌晨3時許至現場埋伏監控，等待不明人車到場入內，時機成熟後一舉破門攻堅查緝；眾人賭得正開心，見大批警力嚇了一跳，只好束手就擒，乖乖配合警方搜查。
警方清點現場，查獲負責人陳男（48歲）、2名工作人員及51名賭客共54人，並查扣賭資現金5萬600元及籌碼333萬5000元、抽頭金現金3萬5400元及籌碼165萬元，以及賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等作案用具，全案詢後將陳男及2名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，51名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
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