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前舍監開賓士車撞行政大樓 搜出大麻花 販毒者判刑2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北藝術大學前約聘宿舍管理員李姓男子，去年涉嫌開賓士車衝撞學校行政大樓，警方在案發現場搜出3包大麻花，循線追捕販毒的林姓女子到案。士林地方法院依販賣第二級毒品罪，判處林女2年徒刑，未扣案犯罪所得4萬元沒收。

判決指出，林女得知李男要用28萬元購買100公克的大麻，去年6月7日上午6時許，用line聯繫上游池姓女子詢價，談好10盎司（100公克菲國假換算的300公克）24萬元，用26萬元賣給李男，賺2萬元價差，再收2萬元傭金。

6月7日晚上6時許，李男開車載著林女到新北投捷運站，林女下車後搭乘曾男、池女的車輛，交出李男的24萬元。眾人共同到超商和上游許男碰面，交付18萬元給許男，許男在中華郵政訓練所研訓中心，拿出裝有大麻腳克力餅乾的紙盒交給曾男，曾男再轉給下游池女、林女。當晚10時許，林女回到新北投捷運站，交付大麻紙盒給李男，收取交付2萬元傭金。

同年9月9日下午4時許，李男疑似不滿學校要他主動離職，開著自己的賓士車蹺班，到薇閣精品旅館開房間，在房內吸大麻、喝威士忌，涉嫌打電話到北藝大住宿中心及校長室恫稱恐嚇「如果見不到校長，要開賓士車衝撞行政大樓」不料26分鐘後，李男涉嫌開賓士車衝撞校長所在的行政大樓，賓士車卡在階梯無法動彈；陳姓校長心生畏懼，委請林姓學務長報案並提告。

警方到場後逮捕裸上半身的李男，並在車內發現3包乾燥大麻花、吸食器，酒測值每公升0.09毫克，李男遭依恐嚇罪嫌起訴。

合議庭審酌，林女販賣第二級毒品，擴散毒品流通，戕害購毒者身心健康，考量林女販毒給1人，重量100公克，犯罪所得４萬元，但因有幫助詐欺前科，5年內再犯不符緩刑要件，依販賣第二級毒品罪，判處2年徒刑，未扣案犯罪所得4萬元沒收。

李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蕭雅娟／翻攝
李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場逮捕裸上半身的李男，並查獲大麻花毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場逮捕裸上半身的李男，並查獲大麻花毒品。記者蕭雅娟／翻攝

大麻 毒品 政大

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