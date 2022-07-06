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影／汐止男無業又居無定所 四處行竊被逮 法院裁定羈押

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步，上月底遭汐止警方查獲並起獲犯案工具，日前為法院裁定羈押。汐止警分局橫科派出所長程冠綸呼籲，機車駕駛人將車輛停放有人看管的停車場所，若機車停放無人看管公共場所，建議駕駛人安裝大鎖，避免因遭竊造成交通不便及財產損失。

汐止橫科派出所員警今年6月28日下午1時許，巡邏行經轄內大同路、民權街口，見前方一名機車騎士形跡可疑，立即尾隨並查詢車籍資料，發現該車為日前已在新北市三重區報案遭竊機車，警方隨即在新台五路一段、新興路口將人攔下，機車騎士陳姓男子（54歲）見事跡敗露，坦承所騎乘機車為今年6月22日在三重區竊得，並從隨背包內交出作案用鑰匙8把，員警當場依現行犯將陳男帶返所偵辦。

據了解，陳男因疫情已長期無業無收入，隨身備有數把撿來的機車鑰匙，以隨機測試路邊機車能否發動的方式，竊取作為代步工具，騎到沒油後則丟棄路旁繼續找尋下一目標。因陳男居無定所、經濟條件較差，警方研判可能依此犯罪手法多次犯案，已陸續清查有無其他涉案犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，日前向法院聲請羈押獲准。

疫期近來雖稍趨緩，汐止警方仍持續進行治安大掃蕩工作，自6月20日至7月4日，共計查獲通緝犯26名、普通竊盜3件3人、詐欺案2件2人、違反入出境國及移民法2件2人、毒品案5件7人、恐嚇公眾案1件1人、公共危險6件6人，積極展現警方打擊不法及維護治安決心。

新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲並起獲犯案工具，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲並起獲犯案工具，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲並起獲犯案工具，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
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新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子無業又居無定所，行竊機車代步遭汐止警方查獲，日前為法院裁定羈押。記者王長鼎／翻攝

汐止 機車騎士

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