白色休旅車拒檢逃逸 台南保大警員尾追開槍制止

台南市保安大隊霹靂小組警員，今天晚上8點多在台南市北區成功路攔查一輛可疑白色休旅車，但蔡姓男子拒檢逃逸，警方尾追至北區臨安路二段，被支援警力團團圍住，蔡仍拒不下車，保大警員對空鳴一槍後，蔡才下車，警員在車上查獲3包安非他命，依毒品罪嫌帶回保大永康隊部調查。

保安警察大隊霹靂小組警員，今晚8點41分，在台南市北區成功路、西門路口，攔查一 輛白色休旅車，但蔡姓男駕駛拒檢，駕車加速逃逸，保大員警於是請求市警五分局員警加入圍捕。