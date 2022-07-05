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白色休旅車拒檢逃逸 台南保大警員尾追開槍制止
台南市保安大隊霹靂小組警員，今天晚上8點多在台南市北區成功路攔查一輛可疑白色休旅車，但蔡姓男子拒檢逃逸，警方尾追至北區臨安路二段，被支援警力團團圍住，蔡仍拒不下車，保大警員對空鳴一槍後，蔡才下車，警員在車上查獲3包安非他命，依毒品罪嫌帶回保大永康隊部調查。
保安警察大隊霹靂小組警員，今晚8點41分，在台南市北區成功路、西門路口，攔查一 輛白色休旅車，但蔡姓男駕駛拒檢，駕車加速逃逸，保大員警於是請求市警五分局員警加入圍捕。
實踐派出所等線上巡邏員警加入圍捕，最後在北區臨安路二段，攔查到白色休旅車，蔡姓男駕駛一度拒絕下車，保大員警當場對空鳴一槍，駕駛始下車接受盤查，警方於車上查獲安非他命、吸食器等物品，現場員警及嫌犯都未受傷。
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