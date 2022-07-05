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5、6隻緝毒幼犬僅1隻能「成材」 基隆關喜迎3隻生力軍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

財政部關務署基隆關緝毒犬隊增加3名生力軍，取名Belle、Custy和Iso的3隻緝毒犬加入後，基隆關1人1犬擴編為10組。領犬員運用緝毒犬敏銳嗅覺及機動優勢，將更能有效打擊毒品走私，成為我國邊境緝毒菁英部隊。

基隆關關務長呂敬銘說，緝毒犬隊近5年成功緝獲多起毒品走私案件，緝獲毒品總重量近7公噸，成績亮眼。未來除持續強化關員專業訓練，運用風險管理機制加強邊境毒品查緝，也會培訓更多精良犬隻加入緝毒團隊，達成拒毒於境外、截毒於關口目標，維護社會治安，保障國人免於毒害。

副關務長張世棟說，關務署設在台中后里的緝毒犬培訓中心，犬種是拉不拉多犬。緝毒犬出生後，5、6隻幼犬中可能僅有1隻「成材」。牠們4個月大時，得先在照顧者家庭通過社會化訓練，8個月大再領回培訓中心，進行為期1年的訓練，如果發現不適合也會淘汰，但可改訓練成救難犬等工作犬。

緝毒犬結訓並安排好服勤關區後，各關區領犬員再到培訓中心一起訓練，培養人犬間的默契。除了犬隻要理解領犬員的口令和動作外，領犬員也要觀察緝毒犬的動作，掌握緝毒犬查緝毒品時的行為改變。

張世棟說，緝毒犬執勤時發現毒品後，「坐下」是最完美的，但有時候反應不是坐下，可能是聞過去突然回頭，或是其他動作等行為改變。

張世棟說，緝毒犬工作年限是5到7年，退役後會開放愛犬人士領養，關務署會篩選能提供生活環境等條件的飼主領養。如果因為產生疾病的因素無人領養，培訓中心也會照顧牠們到終老。

財政部關務署基隆關緝毒犬隊1名領犬員、1隻緝毒犬為1組，目前已擴編到10組執行緝毒任務。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬隊1名領犬員、1隻緝毒犬為1組，目前已擴編到10組執行緝毒任務。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬隊增加3名生力軍，圖為緝毒犬Belle。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬隊增加3名生力軍，圖為緝毒犬Belle。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬隊增加3名生力軍，圖為緝毒犬Iso。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬隊增加3名生力軍，圖為緝毒犬Iso。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬日前在稅務節慶祝大會接受表揚，蔡英文總統（左）出席頒獎。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬日前在稅務節慶祝大會接受表揚，蔡英文總統（左）出席頒獎。圖／基隆關提供

毒品 基隆

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