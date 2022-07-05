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影／為喬賭債起爭執 他被女子騙出門竟當街遭擄走

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區29歲黃姓男子，日前接受25歲林姓女子邀約見面，沒想到一走出家門就遭5名男子強押上車擄走，還被毆打、載到樹林區丟包。警方2小時內逮捕6嫌，發現起因賭債糾紛，林女受託負責騙出黃男。

警方6月26日凌晨4時許，獲報蘆洲區中原路打群架，趕抵只看見林女1人在場，她供稱不知情。但經查訪發現，有1名男子剛走出社區大門，就被一群人圍毆強押上車擄走，隨即調閱監視器發動攔截圍捕，清晨5時40分在樹林區民和街發現目標車輛。

嫌犯一看見巡邏車便想駛離，被擋住去路攔截，員警逮捕車上22歲蔡姓和游姓、25歲樊姓男子、16歲與15歲鄭姓兄弟共5名嫌犯，查扣改造手槍1把、子彈13發、卡西酮毒品咖啡包3包（18.14公克）、K他命1.01公克。但被擄走的被害人不在車上，原來被押上車毆打之後，半途已被丟包。

後來警方連絡上被害黃男，當天上午11時到案說明。全案起因於黃男和蔡姓主嫌，幫別人協商3萬元賭債起爭執，蔡嫌透過黃男認識的林女把他騙出門，強行擄走圍毆洩憤。

黃男不願提告，林女也被列為共犯，警方偵詢後將鄭姓未成年兄弟移送少年法庭，其餘4名嫌犯依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、以及妨害自由、妨害秩序、妨害公務罪嫌移送新北地檢署，庭訊後諭令4萬元交保。

警方事後檢視案發現場監視器，發現疑似還有其他嫌犯和車輛參與，已著手擴大調查。

警方在案發2小時內迅速逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在案發2小時內迅速逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在案發2小時內迅速逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在案發2小時內迅速逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝

監視器 毒品

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