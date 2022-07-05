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男追女太瘋狂聲押獲准！追求女子威脅妄想跟騷被拘

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東歐姓男子上月瘋狂追求小美，寫情歌、公開臉書示愛，不顧小美拒絕，持續探詢住居所，經小美報警處理，檢察官訊後諭知責付家屬，歐男隔天再度騷擾、甚至妄想小美是他妻子，經勸誡無效，檢方核發拘票將歐逮捕聲押獲准。

警方調查，年約30多歲歐男半年前衝浪活動認識年輕女子小美，上月展開瘋狂追求，寫情歌、公開小美照片臉書示愛，邀約衝浪、要求陪伴受洗、甚至半夜打電話、傳訊息讓小美不勝其擾，上月30日上午還到小美工作場所監視、騷擾，意圖進入工作場所帶走小美。

警方指出，歐男涉及8種跟騷行為樣態中的6種，是典型「情愛妄想型」，且手段升溫趨勢，警方除核發書面告誡並依職權聲請保護令，經移送台東地檢署後，檢察官諭知責付家屬，並令歐不得騷擾、靠近小美工作場所。

但歐男不思悔悟，本月1、2日再度跟騷小美，不僅違反書面告誡及檢方命令，還對小美出言恐嚇，甚至出現妄想小美是他妻子，行為已危及小美生命安全，經檢察官核發拘票由警方拘提逮捕並聲押獲准。

台東縣警察局表示，跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，已受理跟蹤騷擾案計15件，開出10件書面告誡，其中有2起攜帶凶器加重跟騷案，1起跟騷行為具反覆或持續性，且急迫危險及再犯率高，經報請台東地檢署聲請預防性羈押獲准。

警方分析，所偵辦跟騷行為態樣中，有12起同時涉及「監視跟蹤」及「盯梢守候」，其次是「通訊騷擾」及「威脅辱罵」行為。另在兩造關係中，以「前男女朋友」比例最高，其次是夫妻關係，再來是朋友及鄰居，顯示跟騷案件的加害人常是熟人所為。

歐男瘋狂追求打工女子「情愛妄想型」、手段升溫，檢察官聲請羈押獲准。記者卜敏正／攝影
歐男瘋狂追求打工女子「情愛妄想型」、手段升溫，檢察官聲請羈押獲准。記者卜敏正／攝影

台東 檢察官

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