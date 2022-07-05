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走棋玩出火...桃園男喝茫揮刀砍棋友 血濺公園

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名方姓男子今年2月在中壢區中正公園與人下象棋，期間與左姓男子發生衝突遭壓制驅離後，竟心生不滿，持西瓜刀重返現場對方，造成對方頭、手均有刀傷，挨告殺人未遂，但他矢口否認，經桃園地檢署調查，最後被起訴傷害罪

起訴指出，方男（65歲）持刀攻擊造成左男頭、右手和右大腿受傷，其中頭部前額有15公分撕裂傷，所幸送醫後無大礙。

偵訊時，方男坦承不諱，但否認有殺人犯意，辯稱是對方先動手將他強壓在地，才會反擊。

檢方調查，方男與左男素不相識，無深仇大恨，且全案是左男先攻擊方男，他才會拿刀還擊。此外，方男犯案時已酒醉，酒測值0.41，他雖然砍中左男頭、手，但非致命傷，而且左男出聲阻止後，他也馬上停止攻擊，因此認定其主觀上無殺人犯意，最後以傷害起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園中壢區中正公園今年2月發生砍人案。示意圖。圖／Ingimage
桃園中壢區中正公園今年2月發生砍人案。示意圖。圖／Ingimage

殺人 桃園 傷害罪

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