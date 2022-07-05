警獲報處理糾紛 隔壁卻傳來巨聲...通緝女心虛跳樓被逮

吳姓女子投宿飯店，今天上午警方接獲飯店有糾紛，趕到飯店後，吳女竟從5樓跳往飯店隔壁透天樓房，右腳受傷。警方初步了解，吳女因自己被通緝，以為警方去抓她，一時心急才跳到隔壁樓房，確實原因仍由警方了解。

據了解，吳姓女子（30歲）涉毒品案，6月29日剛由高雄地檢署發布通緝。今天上午9時45分許，高雄市警新興分局前金分駐所據報，前金區文武二街某飯店1樓有糾紛，員警立刻趕到飯店了解事故，但突然飯店隔壁4樓透天樓房傳來巨響，員警急忙察看，才發現吳女墜樓透天樓房頂樓，右腳受傷。

警方查訪，吳女與另名張姓男子（23歲）同在飯店5樓，警方找到張，發現張頭部受傷，但對受傷原因不願說明。

警方請救護車到場，救護人員為吳女裹傷後，員警在吳女身上，查獲些許毒品和毒品吸食器。吳女稱她發現警察，以為警察是去抓她，一時情急，才從飯店5樓跳到隔壁樓房頂樓。全案由警方深入了解。