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金門警啟動暑期保護青少年青春專案 首日稽查零違法
漫長暑假來臨，為防範青少年偏差行為，避免流連不當場所，金門警察局今天表示，已啟動暑期青春專案，為期2個月，金城分局並於昨日深夜針對轄內青少年易聚集處所，實施稽查，展現防制青少年被害及淨化青少年成長環境之決心。
金城分局於昨日深夜及凌晨時段，針對轄區各網咖、電子遊藝場、撞球場、KTV等青少年易聚集場所實施突擊稽查，並告誡經營妨害青少年身心健康場所業者，不得僱用青少年當服務生及坐檯陪酒，亦不得在深夜時段容留青少年在場所內逗留，執行中並宣示掃除毒品、幫派、飆車等危害之作為，讓暑假期間家長都能放心、青少年都能平安。
警方表示，這次稽核未發現有違法、違規情形，警方將持續加強相關青少年保護措施。
因應暑假期間漫長，縣警局與金門地檢署將於暑假期間共同舉辦電影欣賞結合預防犯罪宣導活動，活動中將加強青少年「反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交」及「反賄選」宣導，鼓勵青少年踴躍參與健康、具學習效果的休閒活動，協助青少年向毒品說不，激發民眾預防犯罪及拒絕賄選之決心。
分局長吳學安表示，今年「暑期青春專案」執行時間自7月1日凌晨起至8月31日晚上12時止，主要工作為防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導及淨化妨害青少年成長環境等三項防制重點，希望暑假期間應多陪伴關懷子女，增進親子互動與感情；另也提醒青少年朋友們從事玩樂休閒活動時要謹慎選擇，遠離不良場所、遠離毒品、拒絕危險駕車，注意自身安全。
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