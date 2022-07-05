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弘光科大女職員遇色狼反鎖廁所門躲劫 警逮嫌 檢收押

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

弘光科大一名女職員日前晚上在學校上廁所時，被一名男子尾隨持水果刀意圖猥褻，女職員反抗時受傷，再躲進廁所並反鎖躲過一劫，警方逮捕男子移送法辦，檢察官聲押獲准。

7月1日晚上6點，23歲彭姓男子躲在學校L棟大樓女廁，一名女職員被對方尾隨進女廁後，持水果刀要脅並欲強制猥褻，女職員反抗乘機反鎖於廁所內並乘機逃出求救，女職員反抗時造成左手手指撕裂傷，無生命危險。

台中市清水警分局經獲報後，派員專責小組調閱監視器查出彭男涉案，他騎機車進入停車場後步行進入校園，警方立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，專案小組查緝，循線3日凌晨在太平區逮到彭男，起獲作案水果刀及犯案所穿衣物等物，全案依法移送台中地檢署偵辦，並建請聲押獲准。

清水警方表示，台中市警方維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

弘光科大已在學校網站公告，提醒學校職員和學生注意安全，消息傳開後，學生與教職員議論，校方表示，事發後已經發三次公告，寄電子郵件給全校的教職員生，目前校園進出嚴加管控，深夜採單一出入口防範

弘光科大一名女職員遇歹徒，反抗時受傷，警逮嫌犯，檢方聲押獲准。記者游振昇／攝影
弘光科大一名女職員遇歹徒，反抗時受傷，警逮嫌犯，檢方聲押獲准。記者游振昇／攝影

猥褻 檢察官

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