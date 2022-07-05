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高雄男到台南試乘改裝轎車 擅改排氣管遭警開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲邱姓男子和黃姓友人，昨天深夜11點多試乘剛入手進口轎車，2人從高雄市甫進入台南市中西區府前路二段，因排氣管改裝發生轟轟巨響，被員警攔下，警方將依法開罰，並在車內查扣1小包K他命，依違反毒品危害防制條例函送裁罰。

台南市警二分局中正所警員，昨天晚上11點多在府前二段路發現白色BMW轎車發出巨大排氣聲響，明顯有改裝情事，上前攔檢盤查。

警方查出，邱姓車主購買車子後，對排氣管設備改裝，行駛道路中發出巨大聲響，依道路交通管理處罰條例第16條舉發，將處900元至1800元罰鍰，並通報環保局及監理站實施召回檢驗。

稽查過程中，員警發現車內飄出毒品塑膠氣味，以手電筒仔細照射檢查，在駕駛座右側扶手處發現有1包K他命毒品(0.69公克)，帶回邱及黃姓男子實施毒品及尿液檢驗，都呈現第三級毒品反應，因K他命未超過5公克未涉及刑責，依毒品危害防制條例函送裁罰，讓2人的台南試車之旅留下難忘的一夜。

台南市警二分局今年迄今，針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達502輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計102件。

高雄市2男子持有0.69公克K他命，警方依違反毒品危害防制條例函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝
高雄市2男子持有0.69公克K他命，警方依違反毒品危害防制條例函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝
高雄男子來台南試乘改裝轎車，警方查出車主擅改排氣管開罰。記者黃宣翰／翻攝
高雄男子來台南試乘改裝轎車，警方查出車主擅改排氣管開罰。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 監理站

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