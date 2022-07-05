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新北21歲男帶槍彈談判 反被對方5人毆傷

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

陳姓男子跟彭姓男子在網路上嗆聲，昨天深夜相約土城巷弄談判，孰料彭男沒現身，反而找了吳男等5名友人到場，雙方談不到5分鐘，一言不合起口角，陳男遭對方徒手毆打倒地。警方獲報鬥毆案趕抵，勘查發現地上有一把改造手槍，經釐清是陳男持有，判斷他是為了躲避查緝，隨手遺棄。

警方調查，陳男（21歲）和彭男（19歲）有糾紛，在網路上嗆「你真的很垃圾」，透過臉書Messenger相約土城區延吉街談判。陳男昨天晚上11點多，開車載朋友林男（21歲）前往，而彭男因人不在台灣沒到場，教唆吳男（19歲）與林姓、賴姓、徐姓、王姓少年等5人赴約。

雙方碰面談不到5分鐘就起口角，吳男等人人多勢眾，徒手毆打陳男後揚長而去；陳全身多處擦挫傷、眼鏡還被打破，林男則無傷。

警方獲報鬥毆案趕抵，現場徒留陳、林2人，經指證循線調閱監視器畫面釐清犯嫌，於今天凌晨2點多，在土城一帶，一舉帶回涉案吳男等5人。

警方清查現場，意外發現周遭草地上有一把改造手槍，經查，手槍未擊發、彈夾內有5發子彈。警問陳男「怎麼有槍？」他辯稱「不是我的，不知道」，惟其餘6人均供稱槍枝就是陳男持有，後續將釐清槍枝來源。

警詢後，將陳男、林男依槍砲等罪嫌送辦，而吳男等5人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

據透露，陳男、林男有毒品、詐欺等前科，而吳男則有強盜前科。

警方在地上發現一把改造手槍，內有5發子彈。記者翁至成／翻攝
警方在地上發現一把改造手槍，內有5發子彈。記者翁至成／翻攝
警方在地上發現一把改造手槍，內有5發子彈。記者翁至成／翻攝
警方在地上發現一把改造手槍，內有5發子彈。記者翁至成／翻攝
21歲陳男昨天晚上談判時攜槍自保，不敵對方人數優勢被毆打在地；趁警方趕抵前，隨手將槍枝遺棄路邊。記者翁至成／翻攝
21歲陳男昨天晚上談判時攜槍自保，不敵對方人數優勢被毆打在地；趁警方趕抵前，隨手將槍枝遺棄路邊。記者翁至成／翻攝

槍枝 監視器 毒品

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