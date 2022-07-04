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疑因座位起爭執 台鐵男乘客出手攻擊女乘客

中央社／ 高雄4日電

台鐵3127次區間車上午7時許，51歲莊姓男子在車廂內疑因座位問題與25歲劉姓女子發生糾紛，突然對劉女踹打，還與列車長拉扯；警方獲報到場處理，後續將依序製作筆錄，依法偵辦。

台鐵3127次區間車上午7時許，行經大湖車站至路竹車站間，有乘客在車廂內爆發糾紛，路竹車站對中央社記者表示，旅客之間的糾紛，由列車長通報車站後，再通報警方到場處理。

轄區湖內分局表示，莊男疑因座位問題，與劉女發生爭執，獲報到場時，雙方已被站務人員分開，劉女因趕旅遊行程，先行離去，暫不提告；列車長也表示沒有受傷，暫不提告。警方對莊男予以告誡，後續轉交鐵路警察局高雄分局處置。

鐵路警察局高雄分局高雄分駐所表示，劉女從台南車站上車，因口角突遭莊男攻擊，拍打右手臂、踹腳等，劉女因趕行程，表示暫不提告訴，警方告知相關權益後，後續將待劉女結束旅遊行程後，返回完成製作筆錄程序。

鐵路警察局高雄分局高雄分駐所指出，列車長接獲緊急服務鈴後，到車廂了解狀況，當時已無爭吵、攻擊行為，但莊男想離去時，遭列車長攔阻，竟與列車長拉扯，事後列車長表示無受傷，也暫不提告。

鐵路警察局高雄分局高雄分駐所表示，均已掌握乘客身分，並保留相關錄影畫面，後續將待相關人等到案說明、製作筆錄，依法偵辦。

警察 車廂

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