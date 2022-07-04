影／老大討1.7萬債務 小弟助陣遭欠債男一刀刺傷

為1萬7千元債務，高雄市一名李姓男子昨午帶張姓小弟找薛男討債，見薛男耍賴不還，拿手銬銬住薛男，薛男卻趁隙掏折疊刀刺傷張男胸口，逃出大樓向路人求救，所幸張男送醫無生命危險。警方將薛、李2人一併逮捕送辦。

警方調查，25歲的薛姓男子日前積欠26歲的李姓男子約1萬7000元債務未還，雙方相約昨日近午時分至薛男位於民生一路的住處協商；李男為壯大聲勢，帶著張姓友人（22歲）一起助陣。

李、張2人進入薛男住處後，雙方對於還款事宜無法達成共識，2人見薛男不肯還錢，先拿手銬控制薛男行動，薛男趁看守的張男不注意之際，突然從口袋掏出一把折疊刀刺向張男胸口，張男來不及防備，胸口被刺了一刀，

薛男持刀傷人後，奪門而出，逃出大樓向路人求救，新興警分局警方獲報趕抵，所幸張男胸口傷勢不深，包砸後即出院，警方隨後逮捕李男和薛男。