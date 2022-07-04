聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老大討1.7萬債務 小弟助陣遭欠債男一刀刺傷
為1萬7千元債務，高雄市一名李姓男子昨午帶張姓小弟找薛男討債，見薛男耍賴不還，拿手銬銬住薛男，薛男卻趁隙掏折疊刀刺傷張男胸口，逃出大樓向路人求救，所幸張男送醫無生命危險。警方將薛、李2人一併逮捕送辦。
警方調查，25歲的薛姓男子日前積欠26歲的李姓男子約1萬7000元債務未還，雙方相約昨日近午時分至薛男位於民生一路的住處協商；李男為壯大聲勢，帶著張姓友人（22歲）一起助陣。
李、張2人進入薛男住處後，雙方對於還款事宜無法達成共識，2人見薛男不肯還錢，先拿手銬控制薛男行動，薛男趁看守的張男不注意之際，突然從口袋掏出一把折疊刀刺向張男胸口，張男來不及防備，胸口被刺了一刀，
薛男持刀傷人後，奪門而出，逃出大樓向路人求救，新興警分局警方獲報趕抵，所幸張男胸口傷勢不深，包砸後即出院，警方隨後逮捕李男和薛男。
由於雙方均不願說明欠債及討債原因，但警方調查，嫌犯均有毒品前科，懷疑和毒品利益糾紛有關，警詢後先依殺人未遂罪嫌將薛男送辦，李、張2嫌依妨害自由罪嫌移送法辦，另追查幕後是否有毒品利誘糾紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言