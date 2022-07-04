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「擋一根」被拒惱羞 桃街友刺傷路人員警遭訴殺人未遂
桃園市張姓街友不滿借菸遭拒，持刀刺傷蔡姓老翁，又抗拒警方逮捕，先推倒林姓員警，再騎坐他身上，一刀刺入他右胸，隨後被支援警力強勢壓制逮捕，所幸傷者均安，檢方今依殺人未遂罪起訴他。
檢警調查，張男（39歲）今年5月22日上午9時39分許，在中壢區中正公園向蔡姓老翁（74歲）借菸抽，遭拒絕後不滿，抽出尖刀咆哮，隨後攻擊老翁，造成他腹部、左大腿、左踝等處1至2公分撕裂傷。
轄區中壢派出所員警林劭威、楊明諺獲報到場制止，以警棍、辣椒水制止，但張嫌誤認2警抓過他，不服拒捕、拉扯警盾，還不斷朝員警揮刀；過程中張男趁隙推倒林員，騎坐在他身上，持利刃刺入他右胸，隨後被林奮力推開，張隨即被支援警力壓制在地。
林劭威右胸受1.5公分開放傷口，另左手、左拇指、嘴唇也擦挫傷，經送醫清創縫合後，幸無大礙，當天下午持續執勤；蔡姓老翁也無大礙。
檢方起訴認為，張男行為涉犯殺人未遂及妨害公務、傷害，屬想像競合，從一重論處，今偵結依殺人未遂罪嫌起訴。
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